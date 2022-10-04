Hırvat sporcu Klovar, Antalya'da serbest dalış dünya rekoru kırdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Hırvat sporcu Petar Klovar, 132 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunca Kaş'ta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Klovar, ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dalış yaptı. 4 dakika 1 saniyede 132 metreye dalmayı başaran Hırvat sporcu, bu disiplinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Kolavar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey mükemmeldi. Deniz karanlıktı ve su soğuktu ama yine de dalış güzel geçti. Orada çok fazla düşünmüyorsun, sadece yapman gerekeni yapıyorsun. Büyük derinlik çünkü." diye konuştu.

Organizasyonun da mükemmel olduğunu belirten rekortmen sporcu, Kaş'ın güzel bir denize sahip olduğunu ve ilçede iyi insanlarla karşılaştığını dile getirdi.

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