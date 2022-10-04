Manavgat Konyalılar Derneği’nden bamya çorbası ikramı

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ANTALYA (AA) - Manavgat Konyalılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, konuklara bamya çorbası ikram edildi.



Dernek lokalinde düzenlenen etkinliğe, ilçedeki Konyalı iş insanları, bürokratlar ile gazeteciler katıldı. Misafirlere çorba yanında Konya böreği de sunuldu.

Dernek Başkanı Sedat Eken, dernek olarak ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çorba günü etkinliğinde Konyalı iş insanlarını bir araya getirmek istediklerini ifade eden Eken, "Manavgat’ta 25 bine yakın Konyalı hemşerimiz yaşıyor. İlçede Manavgatlılardan sonra en fazla Konyalı yaşıyor. Hemşerilerimizi bir araya getirmek Konya’mızın gelenek ve kültürlerini yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bamya Çorba Günü’de bunlardan bir tanesi. Etkinliklerimizi sürekli hala getireceğiz. Etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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