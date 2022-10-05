En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor 15-14 önde kapadı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor karşılaşmadan 36-31 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.