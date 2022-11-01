Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.C'nin kullandığı 07 AB 199 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 07 SU 779 plakalı otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü T.A. ile aynı araçta bulunan G.A. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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