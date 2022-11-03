Lise öğrencileri atık yağlardan limon, portakal ve kekik kokulu sabun üretti

ANTALYA (AA) - Kumluca'da lise öğrencileri, atık yağlardan yöreye özgü limon, portakal, kekik, nar, adaçayı aromalı sabunlar üretti.



Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, çevre dostu okul projesi kapsamında kimya öğretmenleri Hatice Kök önderliğinde atık yağlardan sabun elde etti. Sabun üretebilmek için kimya laboratuvarında uzun süre araştırma ve çalışma yapan öğrencilerin bundan sonraki hedefleri, ilçe genelindeki tüm okullarda kullanılacak sabunları üreterek ekonomik döngü sağlamak.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrencileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Tekdemir, yapılan çalışmayı çevreyi koruma ve ekonomik döngü sağlıyor olması nedeniyle çok güzel bulduğunu dile getirdi.



Tekdemir, projeye destek vermek için ilçedeki okullarda da duyuru yaparak atık yağların toplanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Öğrencilerin atık yağlardan ürettikleri sabunlarda yöresel ürünlerin esanslarını kullanmalarının da ayrıca güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Tekdemir, "Atık yağlardan sabun üretirken öğrencilerimizin ilk amaçları okullarında kullanacakları sabunları üretmek olmuş. Ancak başarılı olunca bu çalışmayı evlerinde kullanacakları sabunları üretmek iken, şimdi ise ilçemizdeki tüm okullarda sabunları kullanmayı hedeflemişler. Ben öğrencilerimizi bu düşüncelerinden dolayı kutluyorum. Bizde müdürlüğümüz olarak kendilerine her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kimya Öğretmeni Hatice Kök, mutfaklarda kullanılan atık yağların uygun şekilde toplanmaması sonucu çevre ve doğa kirliliğine sebep olduğunu söyledi.

Her yıl Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağın gıda amaçlı tüketildiğini ifade eden Kök, bu yağlardan yaklaşık 300 bin ton atık oluştuğunu ve bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini belirtti.



Öğrencilerin atık yağları, hem çevreyi korumak hem de ekonomiye kazandırmak amacıyla sabun yapımında kullanmak istediklerini kaydeden Kök, "Öğrencilerimizin özverisiyle atık yağlardan sabun üretmeyi başardık." dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Mehlika Koç da "Ürettiğimiz sabunlara Kumluca'mıza özgü portakal, limon, adaçayı, kekik, nar gibi kokular ekliyoruz. Bu sayede hem atık yağların doğayı kirletmesini önlüyoruz, hem de ekonomiye kazandırarak bölgemizin doğal ürünlerini tanıtmış oluyoruz." diye konuştu.

Projeye başlarken ilk başta ürettikleri sabunları okullarının lavabolarında kullanmayı planladıklarını ve bunun için okul arkadaşlarından evlerindeki atık yağları getirmelerini istediklerini anlatan Koç, projenin başarılı olmasından sonra, "Atık yapını getir, sabununu götür" sloganıyla bir litre atık yağ getiren okul arkadaşlarına evlerinde kullanacakları sabunları hediye ettiklerini belirtti.

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