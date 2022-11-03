FVW Travel Talk Kongresi Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da bu yıl 3 milyonun üzerinde Alman turist ağırlayacaklarını belirterek, "Almanya, Avrupa'nın öncü pazarlarından birisi. Hem yaz hem kış turizminin hareketlenmesi noktasında bize çok önemli katkı sağlıyor." dedi.

Kundu Tesisler Bölgesi'nde Alman turizm sektöründen 500 temsilcinin katılımıyla düzenlenen "FVW Travel Talk Kongresi" devam ediyor.

AKTOB Başkanı Yağcı, AA muhabirine, Almanya'nın turizm dergisi FVW'nin, her yıl düzenlediği turizm kongresinin ilk kez bu sene Almanya'nın dışında, Antalya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun önemine işaret eden Yağcı, kongreye, Almanya'nın seyahat ve turizm sektörünün hemen hemen tüm paydaşlarının katıldığını dile getirdi.

Almanya'nın hem Türkiye'nin hem Antalya'nın en önemli kaynak pazarlarından olduğunu vurgulayan Yağcı, 40 yılı aşkın süredir Almanya pazarıyla çalıştıklarını belirtti.

Uzun yılların getirdiği bir partnerlik ilişkisi olduğunu söyleyen Yağcı, şöyle dedi:

"Bu toplantının Antalya'da olması bizim için son derece önemli. 2019'da Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyonu aşan, Antalya'ya da 2,5 milyona yaklaşan turist gelmişti. Bu yıl 10 aylık verilere göre, Antalya'da 2 milyon 700 bine yaklaşan Alman turist ziyareti var. Bu yılı, 3 milyonu geçen Alman turist sayısıyla kapatacağız. Almanya, Avrupa'nın öncü pazarlarından birisi. Hem yaz hem kış turizminin hareketlenmesi noktasında bize çok önemli katkı sağlıyor. Almanya hareketli olunca, diğer pazarlara da olumlu yansıyor."

- Son 5 yılın en yüksek Alman turist sayısı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Alman turizm sektörünün temsilcilerini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgını ve sonrasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın destinasyonlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Böcek, "Değerli dostlarımız ve iş ortaklarımızın desteğiyle Antalya, bu süreci en kolay geçiren destinasyonlardan biri oldu. Bu yıl şu ana kadar 12,8 milyon yabancı misafir ağırladık. Yılın sonunda bu rakamın 13,5 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Son 5 yılın en yüksek Alman turist sayısını ağırladık." diye konuştu.

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