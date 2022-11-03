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Antalya ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA

Antalya ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Antalya'da İl Müftülüğünde yapılan tatbikatta, Vali Ersin Yazıcı, Müftü Nazif Fethi Yalçınkaya ve AFAD İl Müdürü Fevzi Timur da hazır bulundu.

Tatbikatta 4 gönüllü ve 16 AFAD personelinin yardımıyla "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulanarak, 53 personel afet toplanma alanına tahliye edildi.

Vali Yazıcı, kentte İl Müftülüğüne ait 414 merkezde 13 bin 410 personel, kursiyer ve öğrencinin afet eğitimlerinin tamamlandığını söyledi.

Afetlere karşı en önemli unsurun gerekli tedbirlerin alınması olduğunu belirten Yazıcı, "Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Burada yaptığımız yöntemlerin, tahliyenin ve toplanma alanına geliş sürecini tüm aile bireyleri öğrenmeli. Deprem ve kriz anında nasıl hareket edileceği noktasında bilinç kazanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kriz durumunda sadece afetin değil, bilinçsiz hareket etmenin de can yaktığını ifade eden Yazıcı, yakın zamanda Güney Kore'de panik nedeniyle yaşanan izdihamı hatırlattı.

- Muğla

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdunda yapılan tatbikatta, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ve Kızılay Şube Başkanı Şadi Pirci hazır bulundu.

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından siren sesiyle yurttaki öğrenciler "çök, kapan, tutun" pozisyonunu aldı.

Sirenin ardından ikinci uyarıyla öğrenci ve görevliler planlı şekilde yurttaki odalardan çıkarak toplanma alanına geçti.

Yine senaryo gereği yurttaki görevlinin ihbarı üzerine içerde kalan iki kişi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile çıkarılarak ambulansa taşındı.

Mahsur kalan başka iki kişi ise AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları alandan alınarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri öğrencilere yangın tüpü kullanma ve yangın söndürme eğitimi de verdi. AFAD görevlileri ise arama kurtarma araçlarıyla ilgili bilgi aktardı.

İl Müftüsü Çapçı, bu tatbikatların ülke genelinde farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlendiğine dikkati çekti.

- Isparta

Isparta'da Vali Aydın Baruş'un, İl Müftüsü Bayram Şahin’i ziyareti sırasında kurum içinde deprem alarmı verildi. Alarmın ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Vali Baruş, gazetecilere, etkinliğin deprem sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiği açısından önemli olduğunu söyledi.

Tatbikatta "çök, kapan, tutun" hareketleriyle personelin can güvenliğinin sağlandığını belirten Baruş, “Arkasından gelen ikinci ikazla da herkesin binayı tahliye edilmesi istendi ve bu da başarıyla gerçekleşti. 1 dakika 10 saniyelik gibi kısa bir sürede bütün Müftülük personelimiz toplanma alanında toplandı. Bu şekilde herhangi bir deprem anında yapacağımız uygulamayı hayata geçirmiş olduk." dedi.

- Burdur

Burdur'da Kur'an kurslarında gerçekleştirilen tatbikata 750 öğrenci katıldı.

Vali Ali Arslantaş'ın da katıldığı Askeriye Kur'an Kursu'ndaki tatbikatta, senaryo gereği deprem anında tüm öğrenciler elleriyle başlarını koruyarak masa ve sıraların altına girdi.

Deprem sonrası Vali Arslantaş, öğrenciler ve öğretmenler binayı kontrollü şekilde boşalttı.

2022'nin AFAD Başkanlığınca deprem tatbikatı yılı olduğunu anımsatan Vali Arslantaş, "Çocuklarımızın deprem konusunda hazır ve bilinçli olduğunu gördük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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