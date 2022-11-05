Antalya'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla motosikletli kortej düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" kapsamında sağlıkçılar, motosikletli kortej düzenledi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Kepez Devlet Hastanesi ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen korteje, sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 35 motosikletli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük de motosikletiyle kortejde yer aldı.

Başıbüyük, yaptığı konuşmada, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla korteji düzenlediklerini söyledi.

Kepez Devlet Hastanesinde başlayan kortej, Dokuma Park'ta sona erdi.

Burada kurulan stantlarda vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi, karikatür sergisi açıldı.









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