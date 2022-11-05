Teniste Senyör Dünya Takım ve Senyör Dünya Ferdi Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminde yer alan Senyör Dünya Takım Şampiyonası ve Senyör Dünya Ferdi Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

Manavgat'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısında Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat katıldı.

Toplantıda konuşan Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ülkenin her yerine tesisler yapılmaya başlandığını belirterek, yetenekli çocukların seçilebilmesi için tesisleşmenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin tenis ülkesi olması için ITF ile iş birliklerinde önemli aşama kaydettiklerini ifade eden Durmuş, "Antrenör eğitiminde Türkçe yayınlanan bir eğitim dili oluşturuldu. Bizler, bu projeleri yaparken bugünü, yarını ve geleceği planlayarak hareket ettik. Stratejilerimizin dünyaya entegre olabilmesi meyvelerini vermeye başladı. Sistemimizi ITF'ye entegre edebilmiş bir federasyonuz. Tenisin tüm Türkiye'ye yayılmasını planlamıştık ve bunları yaptık." diye konuştu.





- "Türkiye'de turnuvalar yapmaya devam edeceğiz"





ITF Başkanı David Haggerty ise turnuvanın 19 Mart – 1 Nisan 2023 tarihlerinde düzenleneceğini ve 30 yaş üzeri oyunların mücadele edeceğini kaydetti.

Türkiye ve Türkiye Tenis Federasyonuna tenisin gelişimine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Haggerty, şunları kaydetti:

"Gelecek sene 160 takımı ve 600 oyuncuyu burada ağırlayacağız. Şu anda ise Türkiye'de 'Billie Jean King Cup Juniors ve Davis Cup Juniors' finallerine ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye bu kupalarda çok güzel performanslar sergiledi. Türkiye'de yıl içerisinde yapılan organizasyonların hepsi hem tenisin gelişmesi hem de genç oyuncuların kendilerini geliştirmesi açısından son derece önemliydi. Uluslararası Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu olarak toplantımızı da burada yapacağız. Kesinlikle Türkiye'de turnuvalar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de yıl boyu organizasyonların olması çok hoş karşıladığımız bir gelişme. Bakanlığın ilgisinin çok yakın olması bunun zeminini hazırladı. Biz futboldaki heyecanı tenis konusunda görmek istiyoruz."

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat da tesislerindeki 100'den fazla tenis kortuyla Türkiye'de tenisin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Toplantı sonunda Esin Güral Argat ve David Haggerty'e plaket verildi.

TTF Başkanı Durmuş, ITF Başkanı Haggerty'e Ağrı yapımı özel işleme halı hediye etti.

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