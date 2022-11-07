AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığınca sünnet şöleni düzenledi

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ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı tarafından bu yıl ikinci kes sünnet şöleni gerçekleştirdi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sünnet olan çocuklar için araç konvoyu oluşturuldu.

Şehir turundan sonra Altınyaka Kavşağı karşısındaki alanda davul zurna eşliğinde halay çekildi. Bir düğün salonunda dualarla gerçekleştirilen programda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı konuşmada, sünnet şöleni organizasyonunda çocukların ve ailelerinin mutluluğuna şahit olduklarını belirtti.

Taş, organizasyonu gerçekleştiren AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı'nı kutladı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar da ikinci sünnet şölenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocukların kendini mutlu hissedeceği her alanda çalışmalarının, desteklerinin devam edeceğini kaydeden Bayar, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bizler, bugün eğitim yuvalarında özellikle çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü alanlarda daha modern eğitim alabilmeleri, anne ve babaların çocuklarını daha güvenli bir şekilde okula gönderip evlerine dönmelerini sağlayan çok özel ileri teknoloji yüklü ortamlar hazırlamaktayız." ifadesini kullandı.

Çocukların aileleri ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı parti yöneticilerine teşekkür etti.

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