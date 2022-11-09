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Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

AA

Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan bebeğin annesi Gürcistan uyruklu N.S. (15) ile N.S'nin annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S'nin savcılıktaki ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum. O gün sabah sancım geldi. Bebek ölü olarak dünyaya gelince, panikleyip aşağıya attım." dediği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından dün, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmiş, jandarma ekipleri, bebeği aşağıya attığı iddia edilen N.S. ile annesi İ.S. ve B.S'yi gözaltına almıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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