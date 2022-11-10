Darp sonucu yüzde 69 engelli kalan kişiyi yaralayanlara 5 yıl 7 ay 15 gün hapis

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ANTALYA (AA) - Antalya'da darbedilmesi sonucu yüzde 69 engelli kalan Halil Hüseyin Kayalı'yı ağır yaraladıkları iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan 3 sanıktan 2'si, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar H.B.B. ve H.B.A. katılmadı. Duruşma salonunda müşteki Halil Hüseyin Kayalı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık A.A. öldürmek gibi bir amaç ve kastının olmadığını savunarak, "Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, A.A. ve H.B.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların kız arkadaşına mağdurun laf attığı iddiasıyla cezayı önce 6 yıl 9 ay'a, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle de 5 yıl 7 ay 15 güne indirdi.

Sanık H.B.A'nın ise beraatına karar verildi.

- "Hayatım iyi bir şekilde gitmiyor"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki Halil Hüseyin Kayalı, davasının 4 yıl önce sulh ceza mahkemesinde başladığını, mahkemenin görevsizlik kararıyla Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılamanın yapıldığını söyledi.

Sanıklara verilen 5 yıl 7 ay 15 günlük cezanın beklediğinin çok altında olduğunu ifade eden Kayalı, "Benim hayatım, darp sonucunda tam tersi olarak değişti. Şu anda yüzde 69 engelliyim. En basitinden bastona mahkum kaldım. Bu durum benim için çok zor oldu. İşimi yapamıyorum. Güzel bir gelirim yok. Artık hayatım iyi bir şekilde gitmiyor." dedi.

Avukat Mesut Oğuz da müebbet hapis cezası istenen sanıkların, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "Sanıkların iyi hali ya da geçmiş durumu baz alınarak indirim yapılmışsa da GBT (Genel Bilgi Toplama) kayıtlarına baktığımızda çarşaf çarşaf haklarında dosyalar vardır. Sanıklar hakkında yapılan indirimler hukuka aykırıdır. Dosyayı istinafa taşıyarak takipçisi olacağız." dedi.

- Olay

Muratpaşa ilçesinde Güvenlik Mahallesi'nde 5 Şubat 2019'da evine gitmek üzere işten çıkan 39 yaşındaki Kayalı, iddiaya göre tanımadığı kişilerce laf atma meselesi yüzünden darbedildi.

İki kişi tarafından plastik boru ve tekmeyle dakikalarca darbedilen Kayalı, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Aldığı darbeler nedeniyle konuşmak ve yürümekte zorlanan Kayalı'ya yüzde 69 engelli raporu verildi.

Olayla ilgili ilk olarak sanık H.B.B. hakkında "basit yaralama" suçundan Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini ve sağlık raporunu dikkate alan mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi, H.B.B'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen A.A. ve H.B.A. hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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