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ANTALYA (AA) - Antalya'da Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında "Tele sağlık yoluyla değer bazlı sağlık hizmeti sağlamak" paneli düzenlendi.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, tele sağlık sisteminin hekime ulaşılması noktasında zorluk yaşandığı durumlarda faydalı olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinin tele sağlığın artık tamamen hayatın içinde olacağını kendilerine gösterdiğini ifade eden Tolunay, "Tele sağlığın giderek gelişeceğini ve beklediğimizin çok daha üzerinde kapsamlı işler yapılacağını düşünüyorum." dedi.

Panelde konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise tele sağlık yoluyla değer bazlı sağlık hizmeti sağladıklarını belirtti.

Amaçlarının vatandaşların sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin hakkaniyet içinde kaliteli sağlık hizmetine erişimlerini sağlamak olduğunu dile getiren Tekin, "Son 20 yılda bakanlık olarak ciddi atılımlar yapıldı. Teknoloji ve bilişimdeki gelişmeler sağlık sektöründe çok kullanıldı. Hatta sağlık hizmet sunumunda en temel öğelerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde sağlık hizmeti sunumunun planlanması, organizasyonu, kaynak yönetimi ve sürdürülebilirliğin sağlamasını dijital sistemler ve veriler üzerinden yapıyoruz. Türkiye, sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ile dünyaya rol model oldu." ifadelerini kullandı.

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