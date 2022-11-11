Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve bahçesinde yiyecek arayan tilki kameralarca kaydedildi.

Demirtaş Mahallesi'nde tropikal meyve bahçelerinin olduğu bölgeye gelen yavru tilki, yiyecek aradı. Bir süre burada kalan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Aç kalan yavru tilkinin yerleşim yerleri yakınına kadar gelmesi dikkati çekti. Tilkinin meyve bahçesinde yiyecek aradığı anlar üreticiler tarafından yerleştirilen güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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