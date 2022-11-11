Antalya'da balkondan düşen Rus turist öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesine tatil için gelen Rus turist, konakladığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Boğazkent Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otele tatile gelen Rusya vatandaşı Aleksandr Shcherbakov (41) konaklığı otelin odasının balkonundan beton zemine düştü.

Otel görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Shcherbakov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Rus turistin cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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