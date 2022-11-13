Alanya'da evin üzerine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin evin üzerine devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

T.N'nin (20) kullandığı 34 PR 6260 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde seyir halindeyken kara yolunun alt tarafında bulunan evin üzerine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.G.Y. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.G.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle evin sundurmasında hasar oluştu.

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