Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Mehmet Güven (66) yönetimindeki 07 YJR 28 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Güven'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün yaralanan eşi, sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.