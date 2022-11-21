Antalya'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nuri Malan'ın kullandığı 48 GS 923 plakalı hafif ticari araç, Sahilkent Mahallesi D-400 kara yolunda Osman Akça yönetimindeki 07 AKC 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan A.A, B.A. ve N.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kumluca ve Finike devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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