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Satrançta dünya ikincisi olan 10 yaşındaki Senem, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı

AA

Satrançta dünya ikincisi olan 10 yaşındaki Senem, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Satrançta 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda ikinci olan 10 yaşındaki milli sporcu Senem Gül Başsarı, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek ve gelecekte "Büyük Usta" (Grand Master) olmak için mücadele ediyor.

Mersin'de anaokuluna giderken taşlarını ilginç bularak satranca başlayan Senem, 6 yaşındayken katıldığı yarışmalarda il birincisi olmayı başardı.

Başlarda babası İbrahim Başsarı ile satranç oynayan Senem, bir süre sonra satranç kursuna yazılarak yeteneğini geliştirdi.

Minik sporcu, 7 yaşındayken 2019'da Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 6'ncı sırada yer aldı. Aynı yıl Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda da dünya 6'ncısı olmayı başaran Senem, 8 yaşında Türkiye 6'ncısı, 9 yaş Türkiye şampiyonu, bu sene düzenlenen yarışmada da 10 yaş Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde 69 ülkeden 752 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda katılan Senem, 10 yaş altı kızlar kategorisinde yarıştı. 11 tur sonunda elde ettiği 9,5 puanla birinciyle eş puanlı dünya ikinciliği elde eden Senem, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na da katıldı.


- "Satranç hayatıma çok şey kattı"

Senem Gül Başsarı, AA muhabirine, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarılarını hep yukarıya taşımak istediğini söyledi.

Satrançla hayatının olumlu yönde değiştiğini anlatan Senem, "En büyük hedefim, gelecekte Grand Master olmak. Bunu çok istiyorum. Dünya şampiyonasından sonra olimpiyatlarda da ülkemi temsil etmek, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Uluslararası yarışlarda büyük ustalar var. Onları görmeyi ve onlarla yarışmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Derslerinden artan zamanının en az üç saatini satranca ayırdığını kaydeden milli sporcu, rakip bulamadığında internetteki satranç uygulamalarından faydalandığını dile getirdi.

Satrancın hayatına çok şey kattığını belirten Senem, "Satranç okuldaki ana derslerime çok yardımcı oldu. Piyano çalıyorum, iki elle çalınan bir enstrüman olduğu için ellerimin birbiriyle uyumunda çok zorluk yaşıyordum. Satranç buna da çok yardımcı oldu, piyanodaki başarımı artırdı. Özellikle matematik ve fen bilimleri derslerinde satrancın çok faydasını görüyorum. Sürekli hesaplama yaptığımız için not ortalamamı direkt yükseltiyor." ifadelerini kullandı.


- "Oyunun hakkını vermezsem beni de yenebiliyor"

Antrenör Engin Yaşar Işık da Senem'in başarılarından gurur duyduğunu, sporcusunun kendisini kısa sürede çok iyi geliştirdiğini söyledi.

Senem'in artık profesyonel bir satranç oyuncusu olduğunu vurgulayan Işık, "Oyunun hakkını vermezsem beni de yenebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Başsarı ise kızıyla satranç oynamayı sevdiğini vurgulayarak, "Başlarda ben yeniyordum ama artık yenemiyorum. Grand Master olmayı istiyor. Dünyada bayanlarda 2700 ELO sınırını geçen bir tek oyuncu var, onunla aynı seviyeye ulaşmak istiyor. Vizesini halledebilirsek aralık ayında da Barselona'daki turnuvaya katılacak." diye konuştu.

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