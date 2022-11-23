"14. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitim Semineri" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 14'üncüsü Manavgat ilçesinde düzenlenen "Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitim Semineri" başladı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen eğitim seminerine 120 kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, üniversite ve turizm derneklerinin konuyla ilgili birimlerinin 3 gün boyunca eğitim vereceği seminer sonunda katılımcılara "Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası" verilecek.

Eğitim toplantısının açılış törenine katılan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, AA muhabirine, her yıl düzenlenen ve çok önemsedikleri seminerlerde bugüne kadar

bin 532 belediye personeline eğitim verdiklerini kaydetti.

Vakfın ülke kıyılarının korunması ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Ateş, şunları söyledi:



"Bu kapsamda hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir turizm çalışmalarına destek oluyoruz. Kuşkusuz bu amaçlara ulaşmanın temeli eğitimden geçer. Biz de her yıl yerel yönetimler, yerel dernekler, turizm birlikleri, işletmeciler gibi kıyı turizminin tüm bileşenlerine eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde ödüllü plaj, marina, yat ve turizm teknelerinde standardın diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen gösteriyoruz." diye konuştu.

"Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitim Semineri", 25 Kasım'da sona erecek.

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