Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda ilk gün müsabakaları yapıldı.

Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan, Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 33 ülkeden 750 sporcu katılıyor.

Büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerindeki kupa, 27 Kasım Pazar günü sona erecek.

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