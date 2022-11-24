12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

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ANTALYA (AA) - Dünya, Türkiye ve Antalya'da turizm hareketlerine yön veren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en büyük buluşmalardan birisi olan "﻿1﻿2. Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğinde, DenizBank ana sponsorluğunda, Antalya Kundu tesisler bölgesinde düzenlenen kongrenin açılışına, yurt içinden ve dışından sektör yöneticilerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, programda, kongreyi düzenleyenlere teşekkür ederek, turizmin geleceği noktasında Antalya'nın en önde koşmaya devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kongrenin farklı oturum ve panellerinde konusunda uzman turizmciler ve akademisyenler tarafından sadece ülke turizmi değil, dünya turizmindeki olası değişimler ve eğilimlerin tartışılacağını söyledi.

Bu yıl kente yaklaşık 23 milyon yerli ve yabancı misafirin geldiğini anlatan Böcek, "Tüm faaliyet alanlarında yaşanan değişimler turizm endüstrisinde de yaşanmaktadır. Talepteki değişim üründeki değişimi de beraberinde getirecektir. Şehrimiz, ciddi göç ve yoğun bir turizm talebiyle karşı karşıyadır." diye konuştu.

Böcek, "Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya" sloganıyla çıktıkları yolda, sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla nitelikli turizm hedefiyle birlikte yürütmek gerektiğini ifade etti.

- "Kongremiz geleceğin turizmine ışık tutacak"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise 38 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olan AKTOB'un Türk turizminin büyüme sürecinde sektörün sesi olduğunu söyledi.

Turizmde çok yoğun ve disiplinli bir çalışma sonrasında bugüne ulaştıklarını vurgulayan Yağcı, "Kongremiz, dünya, Türkiye ve Antalya turizmini, tüm yönleriyle ele alan sunum ve oturumlarla geleceğin turizmine ışık tutacak, tutmaya devam edecektir. Bugün bölgemizdeki ve dünyadaki tüm sıkıntılı sürece rağmen Türkiye dünya turizminde ilk 5'te olan bir ülkedir." diye konuştu.

Yağcı, Türkiye'nin bu sene turizmde Türkiye için 50 milyon, Antalya için 13 milyon turist sayısını aşacağını belirtti.

Ciddi krizlerle yaşamaya alışmış bir sektör olarak, beklemek yerine aktif davranmayı seçerek Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasını oluşturduklarını hatırlatan Yağcı, "Aldığımız bu önlemler diğer ülkelere örnek oldu. Bu, bizim kararlığımızın ve işimize olan inancımızın bir göstergesi olmuştur." dedi.

Turizmin suyunun insan ve umut olduğuna işaret eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Kongrede, sektör açısından yeni yön çizmek ve her seviyedeki paydaşlar için daha parlak gelecek inşa etmek üzere bir yol haritası oluşturmaya çalışacağız. Bundan sonrası için de tüm sorunlarla yüzleşip Antalya'mıza 20 milyondan fazla turisti, Türkiye için de 75 milyondan fazla turisti getirmek için sorunun değil, çözümün bir parçası olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Yağcı, 2022'de Türkiye turizm sektörünün güçlü bir biçimde toparlanması için ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara yoğunluk verildiğini belirtti.

Sektörün sürdürülebilirliği, sağlıklı gelişimi ve turizm gelirinin artması için ziyaretçi başına ortalama harcamayı yükseltecek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"Tek bir marka altında ve odaklı şekilde yapılan etkin tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesiyle konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması temel amaç olmalıdır."

Ana teması "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" olarak belirlenen kongre, 24 Kasım'da sona erecek.

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