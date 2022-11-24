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Alanya'da Quick Sigorta'nın yaptırdığı 32 derslikli okulun açılışı yapıldı

AA

Alanya'da Quick Sigorta'nın yaptırdığı 32 derslikli okulun açılışı yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu'nun, kayınpederi ve kayınvalidesi adına yaptırdığı 32 derslikli "Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu'nun açılışı yapıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki okulun açılışına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hayırsever Mahmut Erdemoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, Quick Sigorta acente temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı konuşmada, hayır yapmanın herkese nasip olan bir şey olmadığını söyledi.

Hem Türk hem de İslam geleneğinde hayırların çok önemli olduğunu kaydeden Ürkmezer, "Okula isimlerini veren Gülseren ve Hüseyin Doğan çiftine Alanya'yı tercih ettikleri için teşekkür ederim. Akdeniz'in incisi Alanya, 2 üniversiteye, yaklaşık 100 bini yabancı 500 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Mahmutlar bölgesi de yabancı uyruklunun yoğun yaşadığı yer. 160 farklı ülkeden insanın yaşadığı Alanya'da 26 ülkeden öğrenci burada eğitim görüyor." dedi.

Alanya'nın bir hayırsever cenneti olduğunu kaydeden Ürkmezer, eğitime yapılan yatırımların, hayırların, geleceğin teminatı çocukların daha iyi yetiştirilmelerine katkıda bulunacağını ifade etti.

Mehmet Akif Eroğlu ise Quick Sigorta ailesine, sigorta sektörünü bu tarz etkinliklerle tanıttığı ve anlattığı için teşekkür etti.

Özellikle Türk halkına, politikacılarına, ekonomiye sektörü daha çok duyurmak istediklerini belirten Eroğlu, "Bugün bu okul açılışı buna da vesile olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür uygulamaların, hamlelerin sektörün diğer şirketleri tarafından da takip edilmesi için örnek olmasını umut ediyorum." diye konuştu.

Eroğlu, okulların irfan yuvası olduğunu belirterek, yaptırılan okulun da 26 ülkeden öğrenci barındırdığı için uluslararası bir okul gibi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin refah ve huzur ortamının buna vesile olduğunu kaydeden Eroğlu, "Ülkemiz dışarıdan ilgi görüyor. İnsanlar da geliyor, yerleşiyorlar. Türkiye'mizin kıymetini de daha iyi biliyor ve anlıyoruz. İnşallah ülkemizin barış ortamı devam eder." diye konuştu.

Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ise merhum babaları Mehmet Erdemoğlu'ndan öğrendikleri onlarca yaşam ilkesi olduğunu vurguladı.

Bunlardan birinin de ülkenin kalkınmasında eğitim ve öğretimin önemi olduğunu anlatan Erdemoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler de onun yaşarken başlattığı, ülkemize kalıcı eserler bırakma sevdasına devam ediyoruz. Ben öncelikle bu prensipleri aşıladığı için babamız Mehmet Erdemoğlu'nu rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu okulun yapımında katkısı bulunan mesai arkadaşlarımıza, sayıları 4 bini bulan acente ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. Bu okulda okuyacak gençlerin Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine ulaşmak için çalışan, vatansever, dürüst ve namuslu insanlar olarak yetiştirilmesini temenni ediyorum. Okulumuzun Alanya'mıza ülkemize ve dünya insanlarına hayırlar olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek, okulun açılışını yaptı.

Daha sonra protokol, okulu gezdi, bir sınıfta eğitim gören öğrencilerle aynı sıralarda oturarak sohbet etti.


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