Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da falezler kısmındaki sahilde erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nın falezlere yakın kısmında denizde hareketsiz bir kişinin durduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği deniz polisi ekiplerince bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin Berke E'ye (22) ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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