ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının organizasyonuyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Antalya'da, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Selda Özkan, il binası önünde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.



Özkan, "Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız." dedi.

Kadın-erkek fırsat eşitliğini 2010'da daha da güçlendirerek "pozitif ayrımcılık" ilkesini Anayasa'da düzenlediklerini hatırlatan Özkan, şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda "iyi hal indirimini" kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor."

- Muğla

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Doğru da parti binasında yaptığı açıklamada, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bildirdi.

Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammüllerinin olmadığını aktaran Doğru, AK Parti'nin kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik hayata geçirdiği düzenlemelere değinerek "Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013'de kurulan Şiddet İzleme Merkezleri'ni yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES mobil uygulamasını hayata geçirdik. KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına 'Elektronik Kelepçe Uygulaması'nı 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011'de İş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ni (mobbing) düzenledik ve mobbingi suç kapsamına aldık." diye konuştu.

- Isparta

AK Parti Isparta İl Başkanlığında toplanan kadınlar adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse de kadına yönelik şiddetin sadece ülkenin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu anlattı.

Köse, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002'deki ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik." ifadelerini kullandı.

- Burdur

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Erdoğan Bağcı da il başkanlığında yaptığı açıklamada, 2003'de aile mahkemelerini kurduklarını hatırlatarak, 2004'te Anayasa'ya "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." maddesini eklediklerini kaydetti.

2005'te Türk Ceza Kanunu ile "töre ve namus" nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldırdıklarına dikkati çeken Bağcı, "TCK'da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık." dedi.

Bağcı, 2010'da kadın, erkek fırsat eşitliğini güçlendirerek "pozitif ayrımcılık" ilkesini Anayasa'da düzenlediklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."





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