Uzmanından diş ve diş eti enfeksiyonlarına karşı düzenli kontrol uyarısı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, diş ve diş eti enfeksiyonlarının iç organları etkilediğini, 6 ayda bir yapılan kontrollerle birçok hastalığın önüne geçilebileceğini belirtti.

Kuştarcı, AA muhabirine, 21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu haftada ağız ve diş bakımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Diş sağlığı eğitiminin ailede başladığını dile getiren Kuştarcı, "Ailelere bu alışkanlığı kazandırmada önemli görev düşüyor. Diş hekimleri olarak genellikle bireylerden vakitleri olmadığını, haftada bir kez dişlerini fırçaladıklarını duyuyoruz. Böyle bir şey yok. Günde sadece 5 dakika ayırarak ağız ve diş sağlığımızı koruyabiliriz." diye konuştu.

Ağız ve diş sağlığının tüm vücudu etkilediğine dikkati çeken Kuştarcı, "Vücudumuzdaki çeşitli hastalıkların ağız enfeksiyonlarıyla geliştiği çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yani bir diş eti veya diş enfeksiyonu kalp başta olmak üzere böbrekler, mide gibi pek çok organımızı, eklemleri etkileyebilmektedir. Zaman zaman kan değerlerinde yüksek enfeksiyon gözlemlenen ancak enfeksiyonun kaynağı tespit edilemeyen hastalarımızda ağız enfeksiyonları görülebiliyor." dedi.

Kuştarcı, bu kapsamda düzenli kontrollerin kritik önemde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu nedenle yılda en az bir kez olmak üzere mümkünse 6 ayda bir diş kontrolüne gidilmeli. Fakülteler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya özel kliniklere başvurulabilir. Mutlaka gidip düzenli kontrol yapılması gerekiyor. Film alınır veya muayeneler yapılarak çürük başlangıcı varsa, bir bölge tam olarak fırçalanmıyorsa, diş eti enfeksiyonu varsa müdahale edilebilir. Bu da birçok hastalığın ve sorunun önüne geçer."

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