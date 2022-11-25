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ANTALYA (AA) - Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) tarafından düzenlenen 4. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi, Antalya'da başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, farklı ülkelerden 350 bilim insanı katıldı.

HEAD Başkanı Prof. Dr. Düzgün Özatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede eğitim ve kurs programlarının olduğunu ve hücresel tedaviler konusuna değineceklerini söyledi.

Dünyada bilimin gelişmesi ile hastalıkların sınıflandırmalarının değiştiğini, buna bağlı olarak yeni ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin gündeme geldiğini aktaran Özatlı, "Biz tedavi ve gelişmeleri burada paylaşıyoruz. Araştırma bizim için önemli." dedi.

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise kongrenin ilk gününde genç hematologlarla kanser ve tümör aşıları ile hücresel tedavi konularını konuştuklarını söyledi.

- "Hücresel tedaviler, kanser tedavisinde önemli seçeneklerden biri olacak"

Tümör aşılarının henüz istenilen düzeyde yanıt oranlarına sahip olmamakla birlikte gelecek vadettiğini aktaran Altuntaş, "Bu nedenle hücresel tedaviler, önümüzdeki süreçte de kanser tedavisinde önemli seçeneklerden biri olacaktır. Hücresel tedaviler ve aşıların zamana ihtiyaçları var. Ön sonuçları umut vadetmektedir ancak uzun dönem sonuçlarını beklemek gerekiyor." diye konuştu.

Altuntaş, kanserde sağ kalım oranının artmasının klinik araştırmalara bağlı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki sağlık sisteminin Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride olduğuna işaret eden Altuntaş, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu nedenle ülkemizle gurur duymalıyız. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere akademisyen ve üniversitelerimize teşekkür etmek lazım. Artık ülkemize dünyanın önemli ülkelerinden insanlar tedavi olmak için geliyor. Kök hücre nakillerinde eskiden verici bulma problemimiz vardı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde hastalarımızın yüzde 50'sinden fazlasına gönüllü bulabilmekteyiz. Hatta birçok ülkeye gönüllülerden alınan kök hücreleri ulaştırmaktayız. TÜRKÖK bir dünya markası olma yolunda büyük mesafeler aldı."

Kongre, 27 Kasım'da sona erecek.

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