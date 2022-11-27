Antalya'da evinde ve seralarında uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı ve Hasdere mahallelerinde Ü.O'nun evinde ve seralarında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelinin evine ve seralarına operasyon düzenlendi.
Narkotik köpekle yapılan aramada farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, kenevir, esrar tohumu, 1,5 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Ü.O, gözaltına alındı.