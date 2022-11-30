Fenerbahçe, ünlü yelkenci Sime Fantela ile iş birliği yaptı

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ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yelken branşında dünyaca ünlü isim Sime Fantela ile iş birliğine imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, yelken branşının ülke sınırlarını aşarak uluslararası seviyeye gelmesinde sahip olduğu vizyonla ve onlarca sporcusuyla Türk yelkenciliğinin belkemiğini oluşturan yapısıyla, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları gibi sayısız başarıyı kariyerine işleyen dünyaca ünlü yelkenci Sime Fantela ile önemli bir iş birliğine imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken ile ünlü denizci Sime Fantela arasındaki iş birliğinin 2024 yılına kadar devam edeceği belirtildi.

Proje kapsamında Fantela'nın, skiff sınıflarının geliştirilmesine yardımcı olacağı, 49er ve 49er FX sınıflarında da olimpik sporcuların yetiştirilmesine destek vereceği aktarıldı.

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