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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, ünlü yelkenci Sime Fantela ile iş birliği yaptı

AA

Fenerbahçe, ünlü yelkenci Sime Fantela ile iş birliği yaptı

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yelken branşında dünyaca ünlü isim Sime Fantela ile iş birliğine imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, yelken branşının ülke sınırlarını aşarak uluslararası seviyeye gelmesinde sahip olduğu vizyonla ve onlarca sporcusuyla Türk yelkenciliğinin belkemiğini oluşturan yapısıyla, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları gibi sayısız başarıyı kariyerine işleyen dünyaca ünlü yelkenci Sime Fantela ile önemli bir iş birliğine imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken ile ünlü denizci Sime Fantela arasındaki iş birliğinin 2024 yılına kadar devam edeceği belirtildi.

Proje kapsamında Fantela'nın, skiff sınıflarının geliştirilmesine yardımcı olacağı, 49er ve 49er FX sınıflarında da olimpik sporcuların yetiştirilmesine destek vereceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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