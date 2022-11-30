17. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" tamamlandı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 1 Kasım'da başlayan sempozyumda, sanatçılar Aslışah Erdem, Çağdaş Erçelik, Ecem Yerman, Murat Özver, Yıldız Güner (Türkiye), Sylvain Patte (Belçika), Robert Bucek (Çekya), Jerome Symons (Hollanda), Anna Teresa Rasinska (Polonya), Michael Levchenko (Ukrayna) eserler ortaya koydu.

Alanya Belediye binasının yanında düzenlenen törenle, heykeller ziyarete açıldı.

İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sempozyumda hazırlanan eserlerin ilçenin çeşitli noktalarında da sergileneceğini söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine teşekkür eden Yücel, "Bir aylık emek sonucunda Alanya'ya güzel eserler kazandırdık. Bu etkinliği sürdüreceğiz. Sanat, bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergesidir." dedi.

Törende, heykeltıraşlara katılım belgeleri verildi.

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