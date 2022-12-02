Kumluca'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

E.Ö'nün kullandığı 07 TN 641 plakalı motosiklet, Ahmet Ali Ağa Bulvarı Sanayi Kavşağında M.D. yönetimindeki 07 TDD 43 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, okula yetişmeye çalıştığı öğrenilen lise öğrenci E.Ö, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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