Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Günün ilk çalışmasını öğle saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik çalıştı.

Antrenmana, tedavileri tamamlanan Fredy, Fedor Kudriashov, Sherel Floranus ve Mevlüthan Ekelik de katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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