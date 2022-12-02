Giresunspor, hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Bitexen Giresunspor, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.



Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman öncesinde Hakan Keleş oyuncularıyla sahada 10 dakikalık bir toplantı yaptı.

Koşuyla başlayan idmanda, adam eksiltmeye yönelik tam saha pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.





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