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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında emniyet personelince öğrencilere ziyaret

AA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında emniyet personelince öğrencilere ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrencileri ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli kent merkezinde, Serik'te ve Kemer'de okullardaki özel öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Engelli insanlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevincini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar vardır. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluk bilinci ile toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisiyiz." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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