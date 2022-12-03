3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında emniyet personelince öğrencilere ziyaret

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrencileri ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli kent merkezinde, Serik'te ve Kemer'de okullardaki özel öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Engelli insanlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevincini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar vardır. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluk bilinci ile toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisiyiz." ifadelerine yer verildi.





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