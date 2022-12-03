Trabzonspor-Hull City maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yaptıkları hazırlık maçından çıkaracakları çok olumlu şeyler olduğunu söyledi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin konakladığı otelin sahasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trezeguet, "İyi bir maç oldu. Buradan çıkaracağımız çok olumlu şeyler var. Bu olumlu şeylerin üzerine koyarak devam edeceğiz. Neredeyse tüm takım arkadaşlarım oynamak için fırsat buldu. Bu karşılaşmadan çıkaracağımız pozitif şeylerle sonraki maçlarda daha üstüne koyarak gideceğiz." şeklinde konuştu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini de dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncular olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız da bizi sonuna kadar zorlamaya çalışıyor. Tüm takım çok iyi hazırlanıyor diyebiliriz. Önümüzde kupa, lig ve konferans ligi karşılaşmaları var. Resmi maçların başlamasını herkes 4 gözle bekliyor. Biz de elimizden gelen tüm mücadeleye Trabzonspor'u hak ettiği ve en üst yerlere taşıyabilmek için devam ediyoruz."

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