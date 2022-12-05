Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Turgut Özal

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Abdullah İlik, Almina Kocabaş



Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 20, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 20, Wallace 9, Melike Bakırcıoğlu 11, İlknur Dumlu, Helin Boybeyi 13



Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 8, Sherrill 13, Benson 19, Sümeyya Özcan 7, Cansu Öncel, Deniz Üstün 10, Morgan 12

1. Periyot: 30-17

Devre: 45-36

3. Periyot: 55-57







ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın son maçında Antalya Toroslar Basketbol, Rize Belediyespor'u 73-69 yendi.



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