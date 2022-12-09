Antalya'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T. (37), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Dün, Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, Yusuf T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Şüpheli gözaltına alınmıştı.





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