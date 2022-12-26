Serik'te boş havuza düşen zabıta yaralandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki boş havuza düşen zabıta görevlisi yaralandı.

Çandır Mahallesi'nde film stüdyosu olarak kullanılan alanda bulunan 5 metre derinlikteki havuza dengesini kaybederek düşen Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Aziz Aydın (41) ayağından yaralandı.

Aydın'ın arkadaşlarını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince boş havuzdan çıkarılan Aydın, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağı kırılan zabıtanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Film stüdyosunu işleten firmanın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yerin mülkiyet sahibi belediyeye teslimi ve temizlik çalışmaları sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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