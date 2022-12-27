Antalya'da silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde keman ve davul çalmak için gelen Hüseyin Uyulgan (19), dün gece dini nikahla birlikte yaşadığı eşi ile Yeşildere Mahallesi'ndeki evinde oturduğu sırada, telefonla bilinmeyen bir numaradan arandı.

Görüşmenin ardından evden çıkarak kendisine söylenen Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki adrese giden Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile kalbinden vuruldu.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Kalbine kurşun isabet eden Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı.



Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Uyulgan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmasını sürdüren polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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