Kırgızistan'dan Mevlüt Yeni'ye onur ödülü

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ANTALYA (AA) - Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni'ye onur ödülü verildi.

Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından her yıl takdim edilen onur ödülleri sahiplerini buldu.

TGK Dış İlişkiler Genel Koordinatörü ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu onursal başkanı Mevlüt Yeni, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki medya çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Yeni'ye ödülünü, beraberindeki heyet ile Antalya'ya gelen Kırgızistan Devlet Televizyonu Genel Müdürü Kairat Imanaliev takdim etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Imanaliev, ödüllerin önemli hizmetler veren isimlere verildiğini belirtti.





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