Kaş'ta kaçak konulan 3 konteyner kaldırıldı

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ANTALYA (AA) - Kaş'ta belediyesi ekipleri Kaputaş mevkisine kaçak olarak konuldukları tespit edilen 3 konteyneri kaldırdı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaputaş mevkisinde birinci derece doğal sit alanına izinsiz ve seyyar olarak 3 konteyner yerleştirildiğini belirledi.



Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan konteynerler, jandarma ekiplerinin nezaretinde zabıtaların müdahalesiyle kaldırıldı, sahiplerine idari para cezası uygulandı.

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