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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar için ödemeler başladı

AA

Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar için ödemeler başladı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MEHMET ÇAKMAK - Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan selde mağdur olan vatandaşlara, zararlarının karşılanması için ödemeler başladı.

Şiddetli yağışın 12 Aralık'ta etkili olduğu 3 ilçede yaşanan sel felaketinde su baskınlarının oluştuğu ev, iş yeri ve seralarda temizlik çalışmaları devam ediyor. İlçelerde bir yandan hasar tespit çalışmaları yürütülürken, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Kumluca'da su taşkınının yaşandığı Gavur Deresi'nin üzerinde Kültür Park bölümündeki beton iş makineleriyle yıkıldı, derenin kenarında pazar yeri olarak kullanılan bölüm de kaldırıldı.

- "Hasarların yüzde 60 bu hafta ödenecek"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm kurumların ilk andan itibaren koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının kısmen tamamlandığını ancak zaman zaman yeni başvurular geldiğini dile getiren Yazıcı, ekiplerin başvuruları da değerlendirerek, bölgelerde inceleme yaptığını bildirdi.

İlk planda 780 iş yeri sahibine 10'ar bin liralık yardım yapıldığını hatırlatan Yazıcı, "İş yerleri ve araçlar için hasarın yüzde 60'ının karşılanmasına yönelik kaynağımız geldi. Bu hafta ödemelerini yapacağız." dedi.

Yazıcı, selde yaklaşık 12 bin dekar alanın ve 3 bin 200 çiftçinin zarar gördüğünü, bu konuda da hasar tespitlerinin sürdüğünü kaydetti. Seralardaki çalışmaların 15 günü bulabildiğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Çiftçilerimize de 10'ar bin lira, ilk planda bu hafta bir ödeme yapacağız. Alanlarda arkadaşlarımız ilk 2 gün tespit yaptılar, daha sonra suyun çekilmesini beklediler. Bunun için bir süreye ihtiyaç var, su çekildiğinde bitkinin ne kadar zarar gördüğü tespit edilecek. Arkadaşlarımız tekrar 12 bin dekarlık alanı dolaştılar. Şu anda hesaplamaları yapıyorlar, henüz net rakam çıkmadı ama bu hafta içinde can suyu anlamında bir ödeme yapılacak."

Zarar gören alanların sadece yaklaşık yüzde 20'sinin Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında bulunduğuna işaret eden Yazıcı, bu durumun üzücü olduğunu ifade etti.

Üreticilerden ürünlerini, tarım arazilerini bu tür doğal afetlere karşı sigortalatmalarını öneren Yazıcı, sigortası olan üreticilerin mağduriyetlerinin daha az olduğunu kaydetti.

Yazıcı, ayrıca zarar gören yaklaşık 1700 araçtan da sadece 147'sinin kaskolu olduğunu aktardı.

- İş yerleri temizlenenler çalışmaya başladı

Selde iş yeri zarar gören esnaftan Nasuh Yaşar, büyük bir afet yaşadıklarını söyledi. Birkaç saatte yağan yağışın dükkanın içindeki bütün mallarına zarar verdiğini anlatan Yaşar, buna karşın devletin çok hızlı bir şekilde kendilerine ulaştığını belirtti.

Gerek ihtiyaçlarının giderilmesi gerekse dükkanının temizlenmesi konusunda tüm kurumların seferber olduğunu ifade eden Yaşar, "Devletin imkanlarıyla kısa sürede selin izleri silindi, iş yerlerimizde tekrar çalışmaya başladık. Zararlarımızın giderilmesi konusunda da desteklerin olacağı bildirildi, bu da bizi memnun etti." dedi.

Serası zarar gören üreticilerden Mustafa Erçetin de su baskını nedeniyle çok sayıda ürünün çürüdüğünü söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin serada gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Erçetin, "Hasar tespitleri yapıldı, inşallah devletimiz bizlere gerekli desteği verir. 10'ar bin lira can suyu yardımı yapıldı, hasarlara göre de destek verilecek." bilgisini paylaştı.


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