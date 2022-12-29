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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu

AA

Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından, askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde SGK il müdürlüklerine gitti.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilgili bölümlerde sıraya girdi.

Antalya'da SGK İl Müdürlüğü önünde sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

- Burdur ve Isparta

Burdur'da, SGK İl Müdürlüğü önünde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Kızının işlemleri için gelen Ramazan Turan, kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ruhi Köse de prim eksiğiyle ilgili bilgi almaya geldiğini ifade etti.

Şeref Bulut, EYT kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Emekli olursam mutlu olacağım." dedi.

Isparta'da ise EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce kişi SGK'ya geldi.

Kararın kendisi için büyük bir müjde olduğunu dile getiren Hasan Kara, "Devletimizden Allah razı olsun. Primlerimizi hesaplatıp emekliliğimizi bekleyeceğiz." dedi.

Prim günlerini hesaplatmak için SGK'ya geldiğini anlatan Abdullah Özcan, "EYT'de yaş şartının kaldırılması bizleri çok memnun etti. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

EYT düzenlemesinin çok faydalı olacağını ifade eden Şevket Dere, "İçinden çıkılmaz bir durum vardı. Devletimiz sağ olsun bu durumu çözdü. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Borçlarını ödedikten sonra emekli olabileceğini kaydeden Hüseyin Kiraz da mutlu olduğunu belirtti.

Muğla SGK İl Müdürlüğünde de sabahın ilk saatlerinden itibaren EYT'liler yoğunluk oluşturma başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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