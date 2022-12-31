Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habipler Mahallesi'nde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce, bir adrese ve eklentilerine yönelik operasyonda 40 kilo kıyılmış kaçak tütün, 40 bin boş makaron (Filtreli sigara kağıdı), 17 bin tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 600 sigara paketleme ambalajı, bir elektrikli sigara dolum makinesi ve bir hava kompresörü ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve H.E.Ş. gözaltına alındı.

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