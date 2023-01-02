Antalya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Çelik'in (62) kullandığı 07 YU 975 plakalı odun yüklü traktör, yol kenarındaki dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Traktörün altında kalan Çelik, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Çelik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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