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Batı Akdeniz'in 2022 ihracatı 2,5 milyar doları geçti

AA

Batı Akdeniz'in 2022 ihracatı 2,5 milyar doları geçti

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nden geçen yıl 2 milyar 562 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölge ihracatının geçen yıla göre yüzde 1 arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle yaş sebze ve meyve ihracatında duraklamaların yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bölgemiz açısından rekor denilebilecek bir ihracat gerçekleştirdik, ancak bizim için yeterli değil. Çünkü bu yıl için 3 milyar dolarlık bir hedefle yola çıkmıştık. İki önemli pazardaki savaş, dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bu hedefi gerçekleştiremedik ama geçen yıla göre yılı artışla kapattık." dedi.

Sektörler bazındaki sıralamada ilk sırada yaş sebze ve meyvenin geldiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyveyi ise maden, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve demir, demir dışı ürünlerin takip ettiğini bildirdi. Çavuşoğlu, ürün bazında ise en fazla ağaç, ferrokrom ve domatesin geldiğini kaydetti.

- Batı Akdeniz, yeni pazarlar arayışında

Ülkeler sıralamasında ise geçen yıl en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Almanya, Çin, Hollanda ve ABD'nin de ilk 5'te yer aldığını bildirdi. Geçmiş yıllarda Çin'in hep ilk sırada bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Blok mermer konusunda Çin, önemli ithalatçı ülke konumundaydı. Ancak son bir yıldır Çin'in kendi içerisinde inşaatların durma noktasına gelmesi bizim ihracatı olumsuz yönde etkiledi. Çin'de kayıplar yaşadık. Bu kayıpları giderebilmek için farklı ülkelere yöneliyoruz. Hindistan ön plana çıkmakta. Uzak Doğu ülkelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Güney Afrika'dan olumlu neticeler alıyoruz. Mermer konusunda ABD çok önemli, ABD'yi eyaletlere bölüp çalışmalar hedefliyoruz."

Çavuşoğlu, ihraç edilen ürünlerin kilogram değerinde yüzde 20'lik bir artış ancak toplam ihraç edilen kilogram miktarında ise yüzde 16'lık bir düşüş yaşadıklarını aktardı.

Gelişmiş ülkelerde bir durgunluğun söz konusu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu durumdan en fazla ihracatçıların etkileneceğini belirtti. Buna karşın birlik olarak bir takım önlemler almaya çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Uzak ülkeleri hedefliyoruz. Vietnam'dan Tayland'a, Malezya'dan Japonya'ya ya da Avusturalya'dan Güney Afrika ve Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede ticari heyetler düzenlemeyi hedefliyoruz. Aradaki farklar nedeniyle en azından toplam anlamda kayıplar yaşamamak için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Avrupa'ya ihracatta Bulgaristan'da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı. Sınırdaki laboratuvarın Sofya'ya taşındığını ve numunelerin Sofya'ya gidip gelmesinde sorunlar oluştuğunu kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak Bulgaristan'da martta yapılacak seçimde güçlü bir hükümet geldiği takdirde sorunun aşılacağına inandıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu yıl ise yeni pazarlarla mevcut ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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