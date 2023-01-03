Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi." dedi.

Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Sahanın durumundan dolayı oyun anlayışını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şahin, önde bastıklarını ve ilk yarıda bu sistemde başarılı olduklarını kaydetti.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin baskılı oynadığına dikkati çeken Şahin, "Çıkamadık, yorulduk ama maçtan kopmadık. 90. dakikada attığımız golde hakem ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Hakeme sordum bana 'ilk pozisyon' yanıtını verdi. Bazıları o futbolcuya aktif bazıları pasif diyecek." dedi.

Bir gazetecinin "Son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlemek ister miydiniz?" sorusu üzerine Şahin, "VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim. Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligdeki yolculuklarının zor olduğunun farkında olduklarını aktaran Şahin, "Kolay bir sezon olmayacak. Ligdeki şartlar ortada. Ben takımımın mücadelelerinden dolayı gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor. Değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Korktuğumdan değil. Çıkarım Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan geri gelmeyecek. Gelmesi imkansız. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen açıkçası sorguluyorum."





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