Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını inceledi

AA

Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını inceledi

ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerin yerine yapılan yeni konutlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 2021 yılında Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Güzelyalı ve Karavca mahallelerini ziyaret etti.

Ulukapı Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybettiği hayvanı, evi, ormanı için üzülen vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşlara verdikleri "Yeni evlerinizi en geç 1 yıl içerisinde yapacağız" sözünü yerine getirdiklerini vurgulayan Kurum, "Bugün onların yeni evlerine kavuşma mutluluğuna şahit oluyoruz. Orman yeniden yeşeriyor. Ekolojik hayat yeniden başlıyor. Vatandaşlarımıza bize inandıkları, güvendikleri için teşekkür ediyorum. Antalyalı kardeşlerimizi mahcup etmedik. Mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

İlçedeki orman yangınında zarar gören evlerin yerine yapılan konutları gezip vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi bölgesinde de inceleme yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAKLARINI AÇIKLADI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" ...
Antalya'da kavga ihbarı için gelen polisi yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kavga ihbarı için gelen polisi yaralayan ...
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
Sel mağduru çiftçi, yeniden üretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sel mağduru çiftçi, yeniden üretime hazırlanıyor
(Görüntülü) SEL MAĞDURU ÇİFTÇİ, YENİDEN ÜRETİME HAZIRLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL MAĞDURU ÇİFTÇİ, YENİDEN ÜRETİME ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübünü ...
Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAKLARINI AÇIKLADI-AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Manavgat'ta konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum, ikinci el konut kampanyası başlatacaklarını açıkladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Kurum, ikinci el konut kampanyası ...
Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen ...
Alanya'da balkonda baygınlık geçiren Alman kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Alanya'da balkonda baygınlık geçiren Alman kadın, ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNU BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNU BACAĞINDAN BIÇAKLAYAN ...
(Görüntülü) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü buluşması Antalya'da yapılacak
YEREL HABERLER "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü ...
Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla ...
Antalya'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor
Antalya'da polisi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da polisi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Yanan traktörünün yerine yenisi verilen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüz yüze teşekkür etmek istiyor
YEREL HABERLER Yanan traktörünün yerine yenisi verilen çiftçi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.