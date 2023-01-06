Bakan Kurum, Manavgat'taki yeni konut inşaatlarını inceledi

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ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerin yerine yapılan yeni konutlarda incelemelerde bulundu.



Bakan Kurum, 2021 yılında Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Güzelyalı ve Karavca mahallelerini ziyaret etti.

Ulukapı Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybettiği hayvanı, evi, ormanı için üzülen vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşlara verdikleri "Yeni evlerinizi en geç 1 yıl içerisinde yapacağız" sözünü yerine getirdiklerini vurgulayan Kurum, "Bugün onların yeni evlerine kavuşma mutluluğuna şahit oluyoruz. Orman yeniden yeşeriyor. Ekolojik hayat yeniden başlıyor. Vatandaşlarımıza bize inandıkları, güvendikleri için teşekkür ediyorum. Antalyalı kardeşlerimizi mahcup etmedik. Mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

İlçedeki orman yangınında zarar gören evlerin yerine yapılan konutları gezip vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi bölgesinde de inceleme yaptı.





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