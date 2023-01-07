Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile 35-35 berabere kaldı.



Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor, 17-15 önde tamamladı.



Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ocak Pazar günü Portekiz'de oynanacak.

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