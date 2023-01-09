Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Efkan Bekiroğlu, (Dk. 66 Caveleiro), Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (Dk. 73 Leroy Fer), Ahmed Hassan (Dk. 66 Eduardo)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo (Dk. 46 Bartra), Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar (Dk. 68 Lahtimi), Abdülkadir Ömür (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 82 Bardhi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 46 Djaniny)

Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 37 ve 45+7 Ahmed Hassan, Dk. 75 Eduardo, Dk. 78 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hugo, Dk. 69 Bakasetas, Dk. 86 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 86 Eduardo (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Zinedine Ferhat’ın şutunda, top az farkla auta gitti.

75. dakikada Alanyaspor dört farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ çaprazdan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top üst direk ve ardından kale çizgisi üzerinden geri döndü. Dönen topu takip eden Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

78. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkardı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-0.

90+6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Umut Güneş'in şutunda, topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

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